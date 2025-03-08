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Швентек о готовке: «Завтра приготовлю запеченную овсянку с яблоком. Раньше я не пробовала ее делать, так что надеюсь, все пройдет удачно»

Ига Швентек хочет приготовить пасту с тунцом в Индиан-Уэллс.

В первом матче она разгромила Каролин Гарсия 6:0, 6:2. В третьем круге полька сыграет с Даяной Ястремской.

– Первый вопрос, конечно: что вы купите из продуктов? Может, нужно что-то конкретное, чтобы восстановиться в физическом плане?

– Не знаю. Я читаю кулинарную книгу, так что пробовала в этой поездке готовить разные вещи – мы живем в доме с большой кухней, так что тут комфортно.

Завтра приготовлю запеченную овсянку с яблоком. Раньше я не пробовала ее делать, так что надеюсь, все пройдет удачно.

Еще я нашла рецепт пасты с лимонным соусом и тунцом. Хочу купить тунца, но никогда этого не делала, поэтому не совсем понимаю, куда за ним идти. Нужен сырой тунец, а он должен быть качественным.

– Вы часто побеждаете со счетом 6:0, 6:2, но если проигрываете, то счет совсем другой. Как вы думаете, почему вам удается часто выигрывать в одну калитку? 

– У этого много причин. Не знаю. Просто я стабильно играю независимо от счета, не воспринимаю каждый выигранный гейм как должное. Даже когда веду 4:0, знаю, что должна продолжать в том же духе и с тем же отношением.

Когда я проигрываю, матчи всегда напряженные. Это значит, что меня сложнее обыграть. Но это не так важно. Бывают легкие победы и тяжелые сражения, заранее никогда не предугадаешь. И в этом нет смысла, – сказала Швентек на пресс-конференции.

Швентек – Кепка. Почему?

За что ругают Игу Швентек

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
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logoWTA
Кулинария
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