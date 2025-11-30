Анастасия Потапова: «У меня полностью сменился тренерский штаб, цель – попасть в топ-20»

Анастасия Потапова: к новому сезону я подхожу с новой командой.

51-я ракетка мира Анастасия Потапова хочет войти в топ-20 в следующем сезоне. Ее наивысшая позиция в рейтинге – 21-я строчка, которую она занимала в июне 2023-го.

– Поставили перед собой цель вернуться в топ-30 в новом сезоне?

– Цель – попасть в топ-20. Для этого надо выстроить правильный тренировочный процесс и внимательно следить за здоровьем. Могу сказать, что к новому сезону я подхожу с новой командой. У меня произойдет полная замена тренерского штаба. Посмотрим, как мы сработаемся. Надеюсь, что ребята возьмутся за свою работу на сто процентов и все увидят мой прогресс.

– Могли бы назвать своих новых тренеров?

– Пока не хочу оглашать фамилии. Буквально через неделю-две все будет известно, – сказала Потапова в интервью «Спорт-Экспрессу».