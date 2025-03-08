Надаль пришел на подкаст к Роддику

Рафаэль Надаль стал гостем подкаста Served with Andy Roddick.

Энди Роддик написал, что запись подкаста с Надалем выйдет во вторник.

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Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

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