Надаль пришел на подкаст к Роддику
Рафаэль Надаль стал гостем подкаста Served with Andy Roddick.
Энди Роддик написал, что запись подкаста с Надалем выйдет во вторник.
11 моментов величия Рафаэля Надаля
Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений
Чему нас научил Рафаэль Надаль
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Served_Podcast
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