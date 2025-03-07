Радукану об инциденте со сталкером: «Во время матча в Индиан-Уэллс совсем не думала о том, что произошло в Дубае»

Эмма Радукану не связывает поражение в Индиан-Уэллс с инцидентом со сталкером.

В Дубае ее преследовал мужчина. Он был опознан в первых рядах во время матча Радукану в Дубае и впоследствии выдворен с территории турнира. Ему запрещено посещать турниры WTA до оценки угрозы.

В Индиан-Уэллс Радукану проиграла в первом круге Моюке Учиджиме – 3:6, 2:6.

– Многие игроки говорят, что корт для них безопасное пространство, и независимо от того, что еще происходит в их жизни, это их зона комфорта, их дело. Вы чувствуете то же самое или недавние события повлияли на это ощущение? Что вы сейчас чувствуете?

– Сегодня я совсем не думала о том, что произошло в Дубае. Скорее дело в недостатке подготовки на корте и в том, что соперница очень хорошо сыграла в этих условиях, хотя здесь очень неудобный ветер.

Зависит от настроя. Мне кажется, все игроки скажут, что если они позитивно настроены, то все идет отлично. Если нет, то может быть сложнее.

Просто нужно преодолевать все возникающие на пути препятствия и продолжать идти вперед.