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Радукану об инциденте со сталкером в Дубае: «Сложный опыт, но со мной все будет в порядке»

Эмма Радукану прокомментировала неприятный инцидент на турнире в Дубае.

Британку преследовал сталкер. WTA его опознала и выгнала с турнира во время матча с Каролиной Муховой (6:7(6), 4:6).

«Спасибо за слова поддержки. Вчера случился сложный опыт, но со мной все будет в порядке. Горжусь тем, как я вернулась и продолжила игру несмотря на то, что случилось в начале матча. Спасибо Каролине, она отличная спортсменка. Удачи ей в оставшейся части турнира».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Радукану
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logoDubai Duty Free Tennis Championships
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