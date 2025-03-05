  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Радукану об инциденте со сталкером в Дубае: «Это был очень сложный момент в плане эмоций. После матча я разревелась, но не из-за поражения»
3

Радукану об инциденте со сталкером в Дубае: «Это был очень сложный момент в плане эмоций. После матча я разревелась, но не из-за поражения»

Эмма Радукану прокомментировала инцидент со сталкером в Дубае.

Во время матча второго круга против Каролины Муховой она заплакала и обратилась к судье на вышке, сообщив, что мужчина на трибунах ее преследует. WTA опознала его и выгнала с турнира.

«Конечно, я была очень расстроена. Я увидела его в первом гейме и не знала, смогу ли закончить матч. Я буквально не видела мяч сквозь слезы, едва могла дышать.

Мне нужна была передышка. Первые четыре гейма просто пролетели мимо меня – если честно, на корте меня просто не было. Не совсем понимаю, как смогла перестроиться. Думаю, я все равно молодец, раз продолжила матч до конца при условии такого развития событий.

Это был очень сложный момент в плане эмоций. После матча я разревелась, но не из-за поражения. Скорее их-за того, что в последние несколько недель было очень много эмоций после всего случившегося. Мне просто нужна была неделя отдыха, чтобы сделать передышку и приехать сюда. Часть меня думала: «Я не позволю этому психу средних лет помешать мне делать то, что я люблю». Я здесь, потому что мне уже лучше.

Было два случая, и именно второй меня очень напугал. В первый раз он был больше похож на обычного фаната, который к тебе подходит – за исключением того, что он сказал, что следовал за мной повсюду. А потом он следил за мной в кофейне некоторое время… и второй инцидент показался очень тревожным». 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: thetimes.com
logoBNP Paribas Open
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoЭмма Радукану
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Радукану отказалась от обвинений в адрес мужчины, который преследовал ее в Дубае
1721 февраля, 08:29
Радукану об инциденте со сталкером в Дубае: «Сложный опыт, но со мной все будет в порядке»
1219 февраля, 17:43
Радукану в Дубае преследовал сталкер. WTA его опознала и выгнала с турнира
719 февраля, 07:17Фото
Главные новости
Умер 19-кратный чемпион «Больших шлемов» Фред Столл
сегодня, 08:20
Радукану будет работать с бывшим тренером Касаткиной и Кудерметовой
1сегодня, 07:47
Дрэйпер о дисквалификации Синнера: «Он точно вернется еще сильнее. Я всегда старался его поддержать, говорил, что он очень меня вдохновляет»
6сегодня, 07:22
Осорио о победе над Осакой: «Не могу поверить, что я выиграла. Зрители болели за нее, но я наслаждалась атмосферой и это мне помогло»
1сегодня, 06:45
Сын Азаренко оценил ее победу в 1-м круге в Индиан-Уэллс: «3,5 с минусом за прием подачи»
1сегодня, 06:28
Мирра Андреева о паре со Шнайдер: «В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому что забыли заявиться»
7сегодня, 06:25
Зверев о неудачах на турнирах в Латинской Америке: «Может быть, ехать туда все же было ошибкой»
2сегодня, 06:18
Бублик проиграл четвертый матч подряд
4сегодня, 06:09
Индиан-Уэллс (ATP). Сафиуллин, Нисикори вышли во 2-й круг, Бублик выбыл
7сегодня, 05:58
Фриц о Рыбакиной: «Ищу напарницу на US Open, а она сказала, что хочет»
7сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15