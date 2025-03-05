Радукану об инциденте со сталкером в Дубае: «Это был очень сложный момент в плане эмоций. После матча я разревелась, но не из-за поражения»

Эмма Радукану прокомментировала инцидент со сталкером в Дубае.

Во время матча второго круга против Каролины Муховой она заплакала и обратилась к судье на вышке, сообщив, что мужчина на трибунах ее преследует. WTA опознала его и выгнала с турнира.

«Конечно, я была очень расстроена. Я увидела его в первом гейме и не знала, смогу ли закончить матч. Я буквально не видела мяч сквозь слезы, едва могла дышать.

Мне нужна была передышка. Первые четыре гейма просто пролетели мимо меня – если честно, на корте меня просто не было. Не совсем понимаю, как смогла перестроиться. Думаю, я все равно молодец, раз продолжила матч до конца при условии такого развития событий.

Это был очень сложный момент в плане эмоций. После матча я разревелась, но не из-за поражения. Скорее их-за того, что в последние несколько недель было очень много эмоций после всего случившегося. Мне просто нужна была неделя отдыха, чтобы сделать передышку и приехать сюда. Часть меня думала: «Я не позволю этому психу средних лет помешать мне делать то, что я люблю». Я здесь, потому что мне уже лучше.

Было два случая, и именно второй меня очень напугал. В первый раз он был больше похож на обычного фаната, который к тебе подходит – за исключением того, что он сказал, что следовал за мной повсюду. А потом он следил за мной в кофейне некоторое время… и второй инцидент показался очень тревожным».