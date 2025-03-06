WTA ввела оплачиваемый декрет
WTA объявила о появлении фонда поддержки материнства .
Он создан при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).
Фонд будет выплачивать пособия по беременности и родам. Теннисисткам будут оплачивать декретный отпуск длиной до 12 месяцев, а также дадут гранты на лечение бесплодия для создания семьи и предоставят другие льготы.
Эта программа будет доступна более чем для 320 теннисисток. На нее могут претендовать те, кто сыграл «определенное количество турниров за определенное время» и получил специальный рейтинг.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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