Евгений Кафельников: «Женщины не заслуживают равных призовых в теннисе»
«Я болею за всех наших девушек и стараюсь смотреть их игры. Но специально смотреть матчи первого, второго, третьего тура у меня нет желания – разве что в редких случаях. Заслуживают ли женщины равной оплаты труда? Нет, конечно.
Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний «Ролан Гаррос» – матч четвертого круга между Игой Швентек и нашей Насти Потаповой. Матч игрался в разницу 200 тысяч евро. К сожалению, Настя всего лишь за два сета выиграла девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по 4-5 часов ровно за те же деньги. Где справедливость?
Может ли в перспективе оплата труда стать равной? Нет, конечно», – цитирует Кафельникова РИА Новости.
Отметим, что в этом году в Индиан-Уэллс впервые с 2011-го не будет равных призовых.
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