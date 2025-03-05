Евгений Кафельников: «Женщины не заслуживают равных призовых в теннисе»

Евгений Кафельников высказался против равных призовых для мужчин и женщин.

«Я болею за всех наших девушек и стараюсь смотреть их игры. Но специально смотреть матчи первого, второго, третьего тура у меня нет желания – разве что в редких случаях. Заслуживают ли женщины равной оплаты труда? Нет, конечно.

Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний «Ролан Гаррос» – матч четвертого круга между Игой Швентек и нашей Насти Потаповой. Матч игрался в разницу 200 тысяч евро. К сожалению, Настя всего лишь за два сета выиграла девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по 4-5 часов ровно за те же деньги. Где справедливость?

Может ли в перспективе оплата труда стать равной? Нет, конечно», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

Отметим, что в этом году в Индиан-Уэллс впервые с 2011-го не будет равных призовых.