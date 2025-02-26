Даниил Медведев: «Я спрашиваю: что делает камера за $60 тысяч, если она даже не может определить, коснулся ли игрок сетки?»

Даниил Медведев возмущен камерой на сетке.

Ранее в матче против Джованни Мпетши Перрикара во втором круге в Дубае россиянин взял видеоповтор, когда посчитал, что француз коснулся сетки во время удара, но он не помог этого определить.

«Я хочу сказать одну вещь. На Australian Open меня оштрафовали на 60 тысяч долларов за разбитую камеру – потому что это оказалась не GoPro, чего я не знал. Так что меня оштрафовали на 60 тысяч, что вполне себе большая сумма. Но это можно понять – правила есть правила.

Но сегодня случается вот это… Я не думаю, что он коснулся сетки, но я такой: «У нас есть видеоповтор!» Если ты коснулся сетки, то я выиграл очко, у меня брейк, отлично. Давайте, покажите. И тут эта камера за 60 тысяч… она этого не показала. Я думаю: «А что она тут вообще делает?»

Когда я сломал ее на Australian Open, я подумал – да не вешайте ее сюда вообще, это сетка, здесь не нужна камера. Так что теперь я спрашиваю всех: что делает камера за 60 тысяч, если она даже не может определить, коснулся ли игрок сетки? Спасибо» (улыбается).

Медведев репостнул в твиттере видео с этой речью и подписал: «Вернете деньги 🎥?😉😝».

Напомним, в первом круге Australian Open Медведев, проигрывая 418-й ракетке мира Касидиту Самрею, избил сетку ракеткой, повредив при этом камеру.