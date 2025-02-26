Даниил Медведев: «Мой уровень немного упал. Но если я верну лучшую форму, то будут шансы взять еще один или несколько «Больших шлемов»

Даниил Медведев рассказал, в каком случае может выиграть еще один «Большой шлем».

– Вы всегда говорили, что хотите сражаться за крупнейшие титулы. Новак Джокович уже не тот, каким был раньше, хотя мы знаем, что он всегда может вернуться. Янник Синнер и Карлос Алькарас на подъеме. Как вы оцениваете свои шансы на титул сейчас?

– Мне кажется, есть два момента. Один из них в том, что последнее время мне немного тяжело. Мой уровень немного упал. Я проигрываю больше матчей, чем обычно. Так что это реальность. Но, в то же время, я несколько раз уже доказывал, что когда я в лучшей форме и показываю лучший теннис, то могу обыграть кого угодно.

Поэтому вот мои возможности, если я смогу вернуть свою форму. Я уже немного приблизился к этому в Дохе. И хочу попробовать сделать это [в Дубае]. Тогда у меня будут шансы взять еще один или несколько «Больших шлемов». А если не верну, то будет тяжелее. Так что мне нужно просто сражаться, упорно работать и стараться обыграть тех, кто сейчас сильнее меня.

– Вдохновляла ли вас карьера Энди Маррея? Он сражался с «Большой тройкой», но никогда не сдавался. Он взял три «Шлема», что по меркам того периода невероятное достижение. И два золота Олимпиады…

– Да, два раза выиграть Олимпиаду и правда безумие. Энди сильно меня вдохновляет. Но, думаю, меня вдохновляет и Новак, даже если я знаю, что не выиграю 24 «Больших шлема». И Роджер меня вдохновляет, даже если мы играем в совершенно разный теннис. Рафа левша – но они все меня вдохновляют. И даже Энди, хотя по крайней мере сейчас нас нельзя сравнить, потому что он выиграл так много турниров, «Мастерсов» и так далее.

И, может быть, кто-то вроде Стэна Вавринки, который взял первый «Шлем»в 29. Это, наверное, вдохновляет даже больше, потому что эти парни временами его обыгрывали, а он такой: «Ну ладно, но я все равно это сделаю». Я хочу так же. Да, мой уровень последнее время ниже, чем я ожидал, но я знаю, на что я способен.