Медведев вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд

Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале третью неделю подряд.

На ATP 500 в Дубае россиянин победил Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:4, 6:4.

Для Медведева это третий четвертьфинал подряд. Его статистика в этом сезоне на этой стадии – 1:1, по ходу последнего четвертьфинала в Дохе он снялся после первого сета (3:6) из-за отравления.

Вообще на этом турнире россиянин выиграл 10 из 11 последних матчей – в прошлом году он был финалистом этого турнира, а в 2023-м – чемпионом.

Теперь шестая ракетка мира встретится с Тэллоном Грикспором, с которым никогда ранее не играл.