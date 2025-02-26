Медведев вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд
Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале третью неделю подряд.
На ATP 500 в Дубае россиянин победил Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:4, 6:4.
Для Медведева это третий четвертьфинал подряд. Его статистика в этом сезоне на этой стадии – 1:1, по ходу последнего четвертьфинала в Дохе он снялся после первого сета (3:6) из-за отравления.
Вообще на этом турнире россиянин выиграл 10 из 11 последних матчей – в прошлом году он был финалистом этого турнира, а в 2023-м – чемпионом.
Теперь шестая ракетка мира встретится с Тэллоном Грикспором, с которым никогда ранее не играл.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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