Онс Жабер: «Стараюсь не быть слишком строгой к себе, потому что иногда это только вредит»

Онс Жабер рассказала, как изменился ее подход к игре.

«Я стала внимательнее относиться к [физическому аспекту], стала увереннее в себе. И я стараюсь не быть слишком строгой к себе, потому что иногда это только вредит. В этом году я однозначно лучшая версия себя и на корте, и за его пределами.

Я уже точно другой игрок, но я верю, что смогу вернуться на прежний уровень, и надеюсь, что выиграю первый «Большой шлем». Я стараюсь не оглядываться на прошлое, а быть в настоящем».