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Онс Жабер: «Я бы поменяла победу на любом турнире на победу в Дохе»

Онс Жабер объяснила, почему для нее особенно важно победить на турнире в Дохе.

Восемь лет подряд, с 2012 до 2019-го, Жабер не могла выиграть в Дохе ни одного матча: ни в квалификации, ни в одиночке, ни в паре. Она проиграла первые 10 матчей на турнире. В 2019-м Жабер и Элисон Риск в паре победили Николь Меличар-Мартинес и Квету Пешке на решающем тай-брейке. С тех пор туниска дважды дошла до одиночного четвертьфинала.

«Было очень, очень трудно. Мне попадалась сложная сетка, у меня не было опыта, но они все равно в меня верили. Мне продолжали давать wild card, меня продолжали тепло встречать. Помню, все, чего я хотела, – это выиграть один матч. Я решила играть пару, чтобы наконец заработать первую победу.

Здесь меня поддерживали с первого дня, даже в 17 лет, когда у меня вообще не было рейтинга. Я бы поменяла победу на любом турнире на победу здесь, потому что мне очень важно отблагодарить их за то, что они для меня сделали.

Я хочу достойно представлять арабский мир, и это самая важная для меня часть сезона. Я знаю, что успешное выступление здесь поможет вдохновить следующее поколение».

Вчера Жабер выбила с турнира Циньвэнь Чжэн (6:4, 6:2) и в третьем круге поборется с Софией Кенин.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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