Онс Жабер: «Если не выйдет выиграть «Большой шлем», то я рожу и заставлю ее выиграть наш первый»

Онс Жабер пошутила о том, как может выиграть первый титул «Большого шлема».

Туниска три раза была финалисткой – дважды на «Уимблдоне» и один раз на US Open.

– Мэдисон Киз выиграла Australian Open – она из вашего поколения и тоже сталкивалась с разными трудностями. Как вы воспринимаете ее достижение?

– Она помоложе, но ладно (на 5 месяцев – Спортс’’). Кто будет считать? (смеется)

Конечно, у каждого свой путь и она вдохновила всех нас своим первым «Большим шлемом». Я желаю ей всего самого лучшего. Все знают, что Мэдисон невероятно играет и полностью заслужила титул Australian Open.

Каждый творит свою историю. Я хочу узнать больше о своей и посмотреть, что случится. Я стараюсь изо всех сил, чтобы выиграть первый «Большой шлем», но пока не получилось. Надеюсь, это скоро произойдет – или тогда, когда этому суждено – но я знаю, что делаю все, что в моих силах, чтобы здесь быть.

Если не выйдет, то я рожу и заставлю ее выиграть наш первый «Большой шлем»! (смеется)