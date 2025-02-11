Жабер после первой победы над топ-10 с апреля 2024-го: «Надеюсь, в будущем я смогу играть еще лучше»

Онс Жабер прокомментировала победу над Циньвэнь Чжэн во втором круге в Дохе.

Она обыграла китаянку 6:4, 6:2. Туниска впервые с апреля прошлого года победила соперницу из топ-10.

– Это ваша первая победа над топ-10 с тех пор, как в прошлом году вы обыграли Остапенко в Мадриде. Как вам это удалось?

– Мне очень помогли вера в себя и подготовка к этому матчу. Я изо всех сил старалась держать концентрацию. С ней очень тяжело играть, она чемпионка. Надеюсь, в будущем я смогу играть еще лучше, – сказала Жабер в интервью на корте.