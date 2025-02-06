Александр Бублик: «Совместная работа разрушила наши отношения с отцом. К большому сожалению, ничего не осталось»

Александр Бублик рассказал, что больше не общается с отцом.

Станислав Бублик тренировал сына с детства.

– Вы с отцом проводили очень много времени вместе. То, что вы занимались одним делом, вас как-то сближало?

– Сложно сказать. Я думаю, нас это сближало в детстве, когда я был совсем маленький. Во взрослом возрасте – уже нет, это наоборот убивало наши отношения как отца и ребенка. Потому что, как бы мы ни хотели – и теннисные родители, и вот у меня даже тренер-друг – все равно личные отношения не могут находиться в одном месте с профессиональным спортом.

Наша профессиональная деятельность разрушила наши отношения в принципе. Ничего не осталось, к сожалению, между отцом и сыном. К большому сожалению, ничего не осталось. Это были не отец и сын, а тренер и ученик. А от отца и сына с каждым годом становилось все меньше и меньше.

– В каких вы сейчас отношениях?

– В таких, что я не считаю нужным о них рассказывать. Наши отношения закончились в тот момент, когда мы перестали быть тренером и учеником. Это был конец 2019-го – начало 2020-го.

– Тебе грустно от этого?

– Не могу сказать, что мне грустно, но я считаю, что важнее было сохранить отношения тогда, а сейчас это уже невозможно, – сказал Бублик в интервью Вите Кравченко.