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Бублик о фразе, что он ненавидит теннис: «Мимолетная глупость, которая вылетела из-за того, что мы постоянно находимся под камерами»

Александр Бублик прокомментировал свою фразу о том, что ненавидит теннис.

В 2020-м в матче с Хенри Лааксоненом на турнире в Монпелье он сказал: «Я ненавижу теннис. Всей душой ##### ненавижу. <...> Самый ######## вид спорта. Ненавижу каждый день, который я им занимаюсь».

– Это было давно, сказано в сердцах молодым мной почти пять лет назад. И потом это повторялось пару раз, но я за это извинился перед теннисом.

– Как?

– Сказал себе: «В себя приди».

– Ты берешь свои слова обратно?

– Да нет, почему. Слово не воробей, чего его брать-то обратно. Я перед собой знаю, что неправ. Я проанализировал это, подумал и спросил себя: а правда это? Зачем я вообще это говорю. Это накладывает отпечаток на мой имидж, на людей вокруг, на команду, которая работает ежедневно. Я подумал: а зачем я это говорю, если это неправда. Если это правда – говори. Я за то, чтобы не скрывать так сильно своих эмоций и чувств. Мимолетная глупость, которая вылетела из-за того, что мы постоянно находимся под камерами. Потом уже заднюю давать нехорошо было, через 20 минут на интервью я сказал уже: «########## [отвалите] от меня, ненавижу и все», – сказал Бублик в интервью Вите Кравченко.

Бублик бесится как никто другой. Теперь покрыл маму тенниса и собак, да и вообще «####» всех на свете

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
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