  • Даниил Медведев: «Рад, что мы c Рублевым и Хачановым стараемся поддерживать интерес к теннису в России – иногда матчами, иногда чем-то другим»
Медведев: круто, если я, Рублев и Хачанов помогаем росту интереса к теннису.

Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев высказался о популярности тенниса в России.

– Есть ощущение, что прямо сейчас теннис в России медийно очень поднялся. Будучи игроком, вы замечаете этот подъем активности и рост интереса к вашему виду спорта?

– Мне тяжело сказать. Я в соцсетях сижу, рилсы вижу, но есть ощущение, что всегда так было. Рилсы про футбол есть и про все остальное. Но если я, Андрей [Рублев], Карен [Хачанов] помогаем росту интереса, это круто. Я со своей стороны, конечно, хотел бы играть намного лучше в прошлом сезоне, потому что факт в том, что чем лучше играешь на каких-нибудь «Шлемах», особенно финалы, тем лучше идет охват для всего мира и для всей страны. А чем хуже играешь, то есть, образно говоря, если мы закончим, а никого нового не появится, постепенно эта медийность упадет. Поэтому рад, что мы этот интерес и медийность стараемся поддерживать, будь то иногда матчами, а иногда чем-то другим (улыбается)

Таким образом, дети захотят играть в теннис и появятся новые чемпионы. Пока я играю, для спорта и тенниса в России ничего огромного сделать не могу, как-то поднять его прямо, посмотрим, что будет после карьеры. Но играя хорошо, могу это сделать лучше. Надеюсь, что буду играть лучше, чтобы теннис поднимался у нас, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
