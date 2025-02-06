Бублик о том, почему хочет жить в Петербурге: «Мне там комфортнее, я понимаю культуру, понимаю людей. Там настоящая жизнь»

Александр Бублик ответил, почему хочет жить в Петербурге после ухода из тенниса.

Он родился в Гатчине, а сейчас живет в Монте-Карло.

– Мы были с тобой и в Гатчине, и в Монако. Где ты себя лучше чувствуешь?

– По-разному. Но если бы я выбирал одно место на всю жизнь, это был бы Петербург. Мне там комфортнее, я понимаю культуру, понимаю людей. Все-таки там жизнь настоящая. Он [Петербург] не состоит из очень богатых людей, там нет выдуманных реалий. Здесь классно, потому что ты этого добился, но растить детей в этих реалиях я не считаю правильным, потому что нужно все-таки прививать ценность денег и того, что их надо зарабатывать. А здесь это все очень быстро теряется, здесь дети вырастут оторванными от реальности.

Хотелось бы, чтобы он [сын] изучал русский язык, говорил без акцента – для меня это фундаментально важно. Монако я тоже очень люблю, мне здесь очень комфортно, но я вырос в Гатчине в семье людей, которые своим трудом зарабатывали деньги. Нужно быть благодарным за то, что мне жизнь подарила возможность зарабатывать миллионы долларов, играя в теннис. Но это не правило, это скорее исключение из миллионов, десятков миллионов людей. И я хочу своему ребенку это показать и объяснить, чтобы просто вырастить человека, – сказал Бублик в интервью Вите Кравченко.