Бублик о топах: «В моем понимании человека я не могу назвать их людьми. Это роботы, заточенные на победу любой ценой»

Александр Бублик рассказал, почему топ-игроков роботами.

– Для многих людей, которые любят теннис, профессиональные спортсмены представляются полноценными счастливыми людьми, потому что они играют в теннис и живут жизнью мечты. Зная то, что происходит в раздевалках, можешь ли ты сказать, что все эти спортсмены – полноценные счастливые люди? Не все, а хотя бы большинство.

– Нет, конечно. Не могу. Это роботы в какой-то степени даже. В моем понимании человека я не могу назвать их людьми. То есть это роботы, заточенные на победу, заточенные любым способом ее получить. Роботы, которые свой организм и свое тело используют как способ достижения этой цели – неважно, какие у этого будут последствия. И я с ними вынужден соприкасаться, конкурировать, еще и пытаюсь обыгрывать время от времени. Конечно же, для меня это не люди.

– Ты говоришь, что тебе, к сожалению, приходится с ними пересекаться. То есть тебе эти люди не нравятся?

– Мне просто с ними тяжело, мне с ними не о чем поговорить – в принципе, на обычные человеческие темы. Потому что у них просто на это нет времени. Я понимаю, когда твоя цель – выиграть «Большой шлем», у тебя нет времени общаться.

У них не было бы времени даже вот так, как мы с тобой сейчас, что-то снять. Потому что график: я бы должен был уже поесть, поспать, не знаю, power nap , второй фитнес, четвертая тренировка. И все это – не месяц, как это делаю я, а последние 10 лет. Наверное, они потому и великие – они ставят на кон себя ради достижений.

– Но ты их не понимаешь?

– Нет, – сказал Бублик в интервью Вите Кравченко.