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Бублик о том, почему в теннисе много нервных срывов: «В других видах спорта ты можешь выплескивать свои эмоции, а у нас нет вариантов»

Александр Бублик рассказал, почему в теннисе много нервных срывов.

– Что такого в спорте происходит, что это все вылезает наружу? Чем спорт отличается от всего остального?

– В спорте ты не защищен. Ты там один, сам с собой. Там ты не скроешься. Страшно – когда это происходит каждую неделю. Если бы я себя вел так, как мы обсуждали, постоянно, то уже можно было бы записываться в Кащенко – это у нас есть в Ленинградской области психбольница. Вот туда можно было бы уезжать через пару лет. Когда это раз в год, два раза в год – да господи, слава богу, что это так, что я не коплю это в себе и в жизни мне не нужно искать способы выплеснуть это.

– Я вспоминал и не мог [вспомнить] – где мы еще видим такое, кроме тенниса? Когда люди ломают ракетки об пол, атрибутику свою, инвентарь свой. Просто рушат. Такие ментальные срывы – именно в теннисе их очень много в туре.

– Потому что вы к теннису так относитесь, потому что теннис так вам преподнесен. Футболист может разбежаться, изо всех сил пнуть по мячу, угодить в фаната – и ничего ему не будет. Если его задел соперник или что-то ему сказал, он может разбежаться и со всей силы прямой ногой ударить, получить красную карточку и отсидеть три матча. Сколько таких случаев было. И его ничего не беспокоит. Ты можешь выплескивать свои эмоции. В баскетболе то же самое, я слежу за баскетболом. Сколько мы видели, как Йокич постоянно так делает: ему кто-то что-то сказал, а он подошел и как дал плечом.

А у нас нет вариантов. У тебя есть ракетка, ты можешь ее сломать – это выплеск эмоций. Ты можешь заорать. Кто-то орет «Ааааааа», психологи рекомендуют выкрикивать длинный звук какой-то. Кто-то – как я, в тяжелейшие моменты начинает ругаться. Но ты не можешь… Ну то есть: судья – мудак, допустил ошибку, которая решила, допустим, исход сета. Такое бывает. И ты ничего не можешь сделать. Ты стоишь, про себя обтекаешь, и что тебе делать?

Конечно же, Федерер и другие такие имена пытаются внушить людям и нам, что нужно вести себя вот так-то. Вот Синнер – холодный, это здорово. Ну… нет. В большинстве своем люди не такие. Конечно же, когда ты все держишь в себе, из тебя это может вылезать. Страшно, когда это [происходит] каждую неделю. Страшно, когда раз в месяц. Но если ты в мире с собой, то какие последствия? Что мне, запретят в теннис играть? Ну хорошо, окей, и что? Какие последствия? – сказал Бублик в интервью Вите Кравченко.

Теннис – депрессивная среда: игроки принимают лекарства, уходят из тура и даже пытаются покончить с собой

Депрессия в теннисе – почему ее так много и как она ломает игру

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
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