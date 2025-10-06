4

Мирра Андреева: «Я научилась двигаться дальше после тяжелых поражений»

Пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как сейчас справляется с давлением.

«Конечно, проигрывать непросто. Не думаю, что это нравится многим.

Когда я оглядываюсь на сезон, то мне кажется, что он был неплохим с самого начала. Так что я стараюсь концентрироваться на позитивных моментах, которые были у меня на корте. Невозможно выигрывать каждый матч и каждый турнир, на который приезжаешь, поэтому проигрывать в каком-то смысле нормально. Конечно, в некоторые моменты, когда ты очень близок к победе в матче, то это немного более болезненно. Потом нужно чуть больше времени, чтобы отойти и об этом забыть.

Это просто жизнь. Теннис так работает, вот и все. Со временем я научилась это принимать и двигаться дальше после тяжелых поражений.

Когда я впервые столкнулась с давлением, мне было тяжело по-настоящему открыться и сказать обо всем, что я чувствую. Прошло какое-то время, прежде чем я наконец сказала все так, как оно было. Я поделилась с психологом, Кончитой, командой. Они все знают, через что я прохожу, что я чувствую. И они просто старались мне помочь с этим справиться.

Мы много разговаривали, я смотрела на себя со стороны. Так что там было много работы. Надеюсь, она скоро окупится – если так и будет, мы это увидим», – поделилась россиянка на пресс-конференции перед началом тысячника в Ухане.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
