Риндеркнеш о том, что дважды обыграл Зверева в этом сезоне: «Мне немного везет, против него я способен показать свой лучший теннис»

Артур Риндеркнеш прокомментировал победу в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

Он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 4:6, 6:3, 6:2.

«Это огромное достижение. На «Уимблдоне» я одержал свою первую победу над игроком топ‑5 на турнире «Большого шлема», обыграв Сашу, и теперь это повторилось. Думаю, мне немного везет, и против него я способен показать свой лучший теннис.

Чтобы победить такого игрока, как Саша, который много лет держится на третьем месте в рейтинге, очень стабильного и сильного, мне нужно играть на пределе возможностей. Я очень рад», – сказал Риндеркнеш в интервью на корте.