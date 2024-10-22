Бублик по ходу матча в Базеле: «Я ## ### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет»
Александр Бублик выругался по ходу матча с Ботиком ван де Зандшульпом в Базеле. Казахстанец снялся при счете 6:3, 4:6, 0:4. В решающем сете он вызывал физио из-за проблем с правым бедром.
В первом сете при счете 4:3 40:40 Бублик проиграл розыгрыш, после чего сказал: «Я ## ### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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