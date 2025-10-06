1

Стефанос Циципас: «Стабильная нервная система – высшее достижение»

Стефанос Циципас рассказал, что считает высшим достижением человека.

«Стабильная нервная система – высшее достижение», – написал грек в твиттере.

Напомним, позавчера Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае. Дальше он должен сыграть на выставочном турнире «Шлем шести королей», который пройдет с 15 по 18 октября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
