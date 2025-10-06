  • Спортс
Таусон о победах над Соболенко и Швентек в этом сезоне: «Я всегда верила, что могу обыгрывать топ-игроков»

Клара Таусон рассказала, что обрела уверенность в этом сезоне.

В этом году 22-летняя датчанка обыграла Арину Соболенко на тысячнике в Дубае и Игу Швентек – в Монреале. Также она поднялась на 12-ю строчку в рейтинге – это лучший результат в карьере.

«Победы над Игой и Ариной в этом году придали мне уверенности – они показывают, что у меня есть теннис, чтобы конкурировать с лучшими. Я всегда верила, что могу обыгрывать топ-игроков. Были матчи, где я вела с ними 6:4 в третьем сете, и это показывало, что это возможно.

Но мне нужно прибавить в стабильности, научиться выигрывать у тех, кто стоит ниже меня в рейтинге, на протяжении всего сезона. Я понимаю, что после всего, чего добилась за последние месяцы, моя ближайшая цель – попасть в топ-10. Победы над такими соперницами показывают твои возможности, но при этом повышают ожидания, и, возможно, мне нужно лучше научиться управлять этим».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis365.com
