Медведев о том, за что может себя похвалить после выхода в 4-й круг в Шанхае: «За победу, за подачу и за борьбу»

Даниил Медведев поделился эмоциями после победы в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае.

Россиянин обыграл Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 7:6(5).

– Мне кажется, ты такой счастливый был на корте. Даже несмотря на то, что было очень тяжело, ты прям кайфовал. Или что-то я придумываю?

– Нет, во втором сете мне не особо нравилось, потому что немножко я играл не так, как хотелось бы. Тяжело было физически, и некоторые были маленькие моменты, где я, может быть, хотел даже не то, чтобы прям в атаку пойти, а чуть-чуть сильнее сыграть, чтобы не давать ему атаковать. И у меня не получалось – мяч не летел уже так, как в первом сете.

В первом сете я в принципе не давал ему возможности атаковать, а во втором у меня не всегда получалось. Но я рад победить, и в принципе картина игры мне сейчас нравится. Поэтому надеюсь, что в следующем круге смогу сыграть еще лучше.

– Ты так лихо начал. Установка, чувства – почему? Завел себя так?

– Не, я просто сейчас хорошо играю. Я с ним и в Пекине примерно так же играл, я вел всю игру (россиянин выиграл во втором круге 6:3, 6:3 – Спортс’‘). Я говорю – именно поэтому во втором сете немножко было обидно, были моменты, где я мог чуть-чуть лучше сыграть. И у меня не получалось, может быть, 2% силы мячу добавить просто из-за усталости. Но опять же, главное победа, а уже как – не всегда важно.

[На тай-брейке] уже понимал, что надо играть за каждый розыгрыш. Подача перестала идти, а после 1:0 мы оба сдохли. Это был жесткий розыгрыш, и было видно, что мы уже оба на пределе. А когда ты на пределе, ты еще сзади как-то что-то можешь, а вот подавать тяжело, и поэтому уже пошли мини-брейки, пошли вторые подачи.

– За что ты себя можешь прям суперпохвалить? Выдели, пожалуйста, конкретно три вещи.

– За победу. За подачу 100%, не считая тай-брейка, но это не страшно – главное, что выиграл. И за борьбу, наверное, потому что все равно было тяжело, влажно. Второй сет был тяжелый. В каком-то смысле мне кажется, что он немножко его даже вел. Плюс он подавал первый, так что он все время был впереди. То, что я боролся до конца за этот сет, классно, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Дальше россиянин снова встретится с Лернером Тьеном – на прошлой неделе они играли в полуфинале в Пекине, Медведев снялся при счете 7:5, 5:7, 0:4.

