Бублик о ребенке, громко кричавшем на трибуне: «Это мой, извините»

Семья пришла поддержать Александра Бублика на турнире в Роттердаме.

Сегодня казахстанец играет первый круг против Якуба Меньшика.

В первом гейме, когда Бублик готовился подавать, на трибунах стал громко кричать ребенок.

Бублик с улыбкой сказал по-английски: «Это мой ребенок, извините». После этого он обратился к жене по-русски: «Танюш, уходите».

Сын Бублика Василий родился в августе 2022-го.