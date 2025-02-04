Бублик о ребенке, громко кричавшем на трибуне: «Это мой, извините»
Семья пришла поддержать Александра Бублика на турнире в Роттердаме.
Сегодня казахстанец играет первый круг против Якуба Меньшика.
В первом гейме, когда Бублик готовился подавать, на трибунах стал громко кричать ребенок.
Бублик с улыбкой сказал по-английски: «Это мой ребенок, извините». После этого он обратился к жене по-русски: «Танюш, уходите».
Сын Бублика Василий родился в августе 2022-го.
Опубликовала: Любовь Энина
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