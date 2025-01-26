Синнер о допинг-скандале: «Если бы я знал, что виновен, я бы так не играл»

Янник Синнер прокомментировал допинг-скандал после защиты титула Australian Open.

– Вы выиграли два «Больших шлема» на фоне [разбирательств по допинг-делу]. Насколько вы гордитесь тем, что смогли сконцентрироваться, несмотря ни на что?

– Я очень собой горжусь. Это трудно описать, потому что за пределами корта происходит много-много вещей о которых вы, возможно, не знаете.

Когда я выхожу на корт, я всегда пытаюсь как бы все это заблокировать – даже если иногда это очень трудно. Но у меня есть команда, есть мои близкие, которые мне доверяют. И для меня это важнее, потому что я могу говорить с ними очень открыто.

Выходя на матч, я стараюсь сосредоточиться – я знаю, что он может длиться три, четыре, пять часов. Но это промежуток дня, где мне надо быть очень сконцентрированным. И у меня есть тренажерный зал – в этой рутине меньше думаешь обо всем, что происходит. Конечно, где-то глубоко внутри все еще об этом помнишь. Но я понимаю, что сейчас я просто в таком положении и что я ничего не могу с этим поделать.

– Добавляет ли неопределенность из-за суда CAS вам мотивации для победы?

– Не особо.

Что случилось, то случилось. Я всегда говорю, что продолжаю играть так же, потому что у меня есть четкое представление о том, что произошло. Если бы я знал, что виновен, я бы так не играл. И все.

До сих пор все разрешалось позитивно, и я все еще верю, что так и может сложиться.

Сейчас я об этом не думаю. Конечно, есть моменты в определенные дни, когда я чувствую, что лучше бы у меня не было такой проблемы. Но я всегда с нетерпением жду выхода на корт, где я стараюсь стать лучше.

Напомним, у первой ракетки мира нашли клостебол в марте прошлого года. ITIA признало его невиновность, но WADA подало апелляцию в CAS и потребовало дисквалификации итальянца на один-два года.

Слушания пройдут 16-17 апреля.

Допинг-дело Синнера весной рассмотрит CAS. У него могут отнять все титулы?