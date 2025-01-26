Зверев о суде по допинг-делу Синнера: «Его уже оправдали один раз, но мы не знаем, что произойдет»
Александр Зверев прокомментировал суд по допинг-делу Янника Синнера.
– Янник может получить длительную дисквалификацию. Чувствуете ли вы от этого некую неопределенность?
– Я ничего не знаю о ситуации, в которой он находится. Я помню, что его уже оправдали один раз и что кто-то из ITIA сейчас этим занимается.
Он отличный парень. Я не имею ничего против него, но мы не знаем, что произойдет. Посмотрим в ближайшие пару месяцев.
CAS рассмотрит апелляцию WADA 16-17 апреля.
Допинг-дело Синнера весной рассмотрит CAS. У него могут отнять все титулы?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Зверева
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