Александр Зверев: «Не хочу закончить карьеру лучшим игроком, никогда не бравшим «Большой шлем»

Александр Зверев прокомментировал поражение в финале Australian Open.

Он в третий раз не смог выиграть финал «Большого шлема» и проиграл Яннику Синнеру со счетом 3:6, 6:7(4), 3:6.

– Перед церемонией награждения он положил вам руки на плечи и что-то сказал. Что это был за диалог?

– Я был очень расстроен, меня переполняли эмоции. Думаю, он это заметил. Он сказал, что я точно выиграю какой-то из этих трофеев, потому что я слишком хорош, чтобы этого не сделать. Это его слова.

Тот момент был немного тяжелым, потому что я выходил на финал, думая, что у меня очень хорошие шансы, потому что я хорошо себя ощущал. И я хорошо чувствовал мяч. Мне казалось, что я могу посоревноваться.

Сложно стоять и смотреть, как кто-то третий раз поднимает трофей, когда все, чего я хочу – тоже держать один из них в руках.

– На корте вы сказали, что не уверены, получится ли у вас когда-то забрать трофей. Кажется, раньше вы говорили иначе. Что-то поменялось?

– Тяжело говорить речь на корте после проигранного финала «Большого шлема». Я делаю все, что могу, я всегда очень много работаю. Мне кажется, что вне корта я делаю правильные вещи. И тренируюсь я как надо.

Но я проиграл сегодня в трех сетах. Это просто факт. Сегодня я проиграл Яннику в трех сетах...

Я не хочу закончить карьеру лучшим игроком, никогда не бравшим «Большой шлем». Поэтому я буду делать все возможное, чтобы поднять один из этих трофеев.