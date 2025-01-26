Синнер утешал Зверева после финала Australian Open
Янник Синнер успокаивал Александра Зверева после финала Australian Open.
Итальянец выиграл со счетом 6:3, 7:6(4), 6:3. Для Зверева это было третье поражение в финалах «Большого шлема».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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