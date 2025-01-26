Зверев после поражения в финале Australian Open: «Я просто не тяну»
Александр Зверев поделился эмоциями после поражения в финале Australian Open.
Вторая ракетка мира уступил со счетом 3:6, 6:7(4), 3:6.
«Во-первых, мне хреново стоять рядом с кубком и не иметь возможности его потрогать.
Поздравляю Янника. Ты более чем заслужил, ты с отрывом лучший игрок мира. Я надеялся, что смогу навязать тебе борьбу, но ты слишком хорош.
Поздравляю, ты заслужил. Никто не заслуживает этот трофей больше тебя.
Хочу поблагодарить свою команду. Они старались все правильно делать, но я просто не тяну (плачет). Я очень ценю все, что вы для меня сделали. Вы сделали меня второй ракеткой мира. Без вас меня бы здесь не было».
👑 Янник Синнер! Проехался по Звереву и взял третий «Большой шлем» в карьере
Опубликовано: Алёна Майорова
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