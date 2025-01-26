«Они вообще не дают ни пространства, ни времени». Зверев сравнил Джоковича и Синнера
Александр Зверев сравнил Янника Синнера и Новака Джоковича.
Вторая ракетка мира уступил итальянцу в финале Australian Open – 3:6, 6:7(4), 3:6.
«[Синнер] очень, очень похож на Новака, когда тот был в лучшей форме.
Они очень мало ошибаются и заставляют думать, что надо все время играть даже слишком агрессивно, чтобы просто остаться в розыгрыше. Играя против них, очень тяжело выиграть очко с задней линии. Они постоянно бьют оттуда, двигаются просто безумно. Они вообще не дают ни пространства, ни времени. Так что да, сейчас [они] просто слишком сильны для меня.
Я сделаю все, что могу, чтобы соревноваться с ними и поднять трофей над головой, но сегодня я был недостаточно хорош».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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