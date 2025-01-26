«Они вообще не дают ни пространства, ни времени». Зверев сравнил Джоковича и Синнера

Александр Зверев сравнил Янника Синнера и Новака Джоковича.

Вторая ракетка мира уступил итальянцу в финале Australian Open – 3:6, 6:7(4), 3:6.

«[Синнер] очень, очень похож на Новака, когда тот был в лучшей форме.

Они очень мало ошибаются и заставляют думать, что надо все время играть даже слишком агрессивно, чтобы просто остаться в розыгрыше. Играя против них, очень тяжело выиграть очко с задней линии. Они постоянно бьют оттуда, двигаются просто безумно. Они вообще не дают ни пространства, ни времени. Так что да, сейчас [они] просто слишком сильны для меня.

Я сделаю все, что могу, чтобы соревноваться с ними и поднять трофей над головой, но сегодня я был недостаточно хорош».