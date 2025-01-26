Синнер – Звереву после финала Australian Open: «Продолжай работать, и ты очень скоро поднимешь этот кубок»

Янник Синнер обратился к Александру Звереву после финала Australian Open.

Немец проиграл третий финал «Большого шлема».

«Хотел бы начать с Саши. Для тебя это был тяжелый день, но продолжай верить в себя. Все игроки и тренеры в туре знают, насколько ты сильный. Так что продолжай работать, и ты очень скоро поднимешь этот кубок».