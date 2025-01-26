Зверев проиграл третий финал «Большого шлема»
Вторая ракетка мира Александр Зверев проиграл третий финал «Большого шлема».
В финале Australian Open он проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(4), 3:6.
27-летний Зверев стал седьмым теннисистом в Открытой эре, который не смог победить ни в одном из первых трех финалов «Шлемов» – после Ивана Лендла, Андре Агасси, Горана Иванишевича, Энди Маррея, Доминика Тима и Каспера Рууда.
Опубликовано: Алёна Майорова
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