Вторая ракетка мира Александр Зверев проиграл третий финал «Большого шлема».

В финале Australian Open он проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(4), 3:6.

27-летний Зверев стал седьмым теннисистом в Открытой эре, который не смог победить ни в одном из первых трех финалов «Шлемов» – после Ивана Лендла , Андре Агасси , Горана Иванишевича , Энди Маррея , Доминика Тима и Каспера Рууда .