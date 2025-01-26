«Австралия верит Оле и Бренде». Перед церемонией награждения Australian Open с трибун кричали об обвинениях Зверева в домашнем насилии
Болельщица на Australian Open осудили Александра Зверева.
Вторая ракетка мира уступил в финале Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(4), 3:6.
Перед церемонией награждения с трибун кричали: «Австралия верит Оле и Бренде».
Напомним, ранее две бывшие девушки Зверева, Ольга Шарыпова и Бренда Патеа, с которой у немца общий ребенок, обвиняли его в домашнем насилии.
В первом случае АТР провела расследование, которое не нашло подтверждения обвинений, а во втором Зверев и Патеа пришли к досудебному соглашению.
Детали судебного дела Зверева: как шли переговоры, признали ли его невиновным
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал GameSetMaxx
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