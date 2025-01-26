«Австралия верит Оле и Бренде». Перед церемонией награждения Australian Open с трибун кричали об обвинениях Зверева в домашнем насилии

Болельщица на Australian Open осудили Александра Зверева.

Вторая ракетка мира уступил в финале Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(4), 3:6.

Перед церемонией награждения с трибун кричали: «Австралия верит Оле и Бренде».

Напомним, ранее две бывшие девушки Зверева, Ольга Шарыпова и Бренда Патеа, с которой у немца общий ребенок, обвиняли его в домашнем насилии.

В первом случае АТР провела расследование, которое не нашло подтверждения обвинений, а во втором Зверев и Патеа пришли к досудебному соглашению.

Детали судебного дела Зверева: как шли переговоры, признали ли его невиновным