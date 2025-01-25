Соболенко о сломанной ракетке: «Нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение»
Арина Соболенко объяснила, почему сломала ракетку после финала Australian Open.
Соболенко в трех сетах проиграл Мэдисон Киз и упустила возможность первой с 1999-го выиграть три Australian Open подряд.
«Разумеется, я была разочарована, потому что была близка к сумасшедшему достижению. Ты выходишь, борешься, но все идет не так, как ты хочешь. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение. Я старалась отпустить ситуацию и быть хорошим человеком (смеется), вести себя уважительно. Все в порядке. Я знаю, что после обидных поражений приходят приятные победы, поэтому продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации».
Соболенко уничтожила ракетку, Киз рыдала – контраст эмоций после финала Australian Open
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Соболенко
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