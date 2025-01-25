Арина Соболенко впервые за три года проиграла на Australian Open.

Она уступила в финале Мэдисон Киз – 3:6, 6:2, 5:7.

Прервалась 20-матчевая победная серия Соболенко в Мельбурне. Она чемпионка двух предыдущих Australian Open. Ее прошлое поражение на турнире было в четвертом круге в 2022-м от Кайи Канепи.

Последней, кому удалось выиграть три Australian Open подряд, остается Мартина Хингис (1997-1999).