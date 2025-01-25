Соболенко – команде после поражения на Australian Open: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу. Нет, на самом деле я все равно вас люблю»

Арина Соболенко выступила с речью финалистки на Australian Open.

«Прежде всего я хочу обратиться к Мэдисон. Вау, какой турнир. Ты очень, очень упорно боролась за этот трофей. Ты играла в невероятный теннис. Ты сегодня разрывала. Поздравляю тебя и твою команду. Это заслуженно. Отпразднуй как следует, насладись весельем.

Должна ли я что-то сказать своей команде? Почему вы смеетесь? Как всегда, это ваша вина, ребята. Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу (смеется) . Нет, в любом случае больше спасибо вам за все, что вы для меня делаете и бла-бла-бла.

Нет, мне кажется, мы сделали все, что могли. Просто Мэдисон играла невероятно. Правда, я ничего не смогла сделать в этом матче. И в следующий раз, когда я буду играть против Мэдисон, я сыграю получше. И, конечно, посылаю любовь своей команде. Я все равно вас люблю, даже несмотря на то, что мы проиграли».