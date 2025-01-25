Соболенко – трофею Australian Open: «Надеюсь, увидимся в следующем году»
Арина Соболенко после поражения на Australian Open обратилась к трофею.
«(Глядя на трофей.) Все в порядке, надеюсь, увидимся в следующем году (смеется)», – сказала Соболенко в начале речи финалистки.
Соболенко – чемпионка двух предыдущих Australian Open. Поражением от Мэдисон Киз прервалась ее 20-матчевая победная серия в Мельбурне.
Опубликовала: Любовь Энина
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