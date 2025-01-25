Арина Соболенко сломала ракетку после поражения в финале Australian Open.

Белоруска уступила Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7), прервалась ее 20-матчевая победная серия в Мельбурне.

Соболенко села на скамейку и закрылась полотенцем.

После она покинула корт в слезах.