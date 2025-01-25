Соболенко сломала ракетку после поражения в финале Australian Open
Арина Соболенко сломала ракетку после поражения в финале Australian Open.
Белоруска уступила Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7), прервалась ее 20-матчевая победная серия в Мельбурне.
Соболенко села на скамейку и закрылась полотенцем.
После она покинула корт в слезах.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @tennis_gifs
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