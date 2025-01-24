Зверев о словах Джоковича, что он готов выиграть первый «Большой шлем»: «Для меня это много значит»
Александр Зверев поблагодарил Новака Джоковича за поддержку перед финалом AO.
После того, как Джокович снялся с полуфинала, он сказал, что Зверев заслужил выиграть первый «Большой шлем».
«Для меня много значат эти слова, особенно от Новака, которым я восхищаюсь и которого очень уважаю. Очень жду воскресенья.
Чувствую, что работа сделана и что я готов, так что посмотрим, как все сложится. Да, давайте посмотрим, что случится в эти выходные».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Зверева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем