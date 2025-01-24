Зверев о словах Джоковича, что он готов выиграть первый «Большой шлем»: «Для меня это много значит»

Александр Зверев поблагодарил Новака Джоковича за поддержку перед финалом AO.

После того, как Джокович снялся с полуфинала, он сказал, что Зверев заслужил выиграть первый «Большой шлем» .

«Для меня много значат эти слова, особенно от Новака, которым я восхищаюсь и которого очень уважаю. Очень жду воскресенья.

Чувствую, что работа сделана и что я готов, так что посмотрим, как все сложится. Да, давайте посмотрим, что случится в эти выходные».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open