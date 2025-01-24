Джокович о выступлении на Australian Open: «По игре я могу извлечь много положительных моментов, но я неудовлетворен результатом»

Новак Джокович подвел итоги выступления на Australian Open.

Серб дошел до полуфинала, но снялся с него из-за травмы бедра.

«По-моему, я очень хорошо играл – лучше всего за последние 12 месяцев. Если бы я был физически здоров, у меня были хорошие шансы.

Конечно, сегодня мне бы не было просто, даже если бы я не был травмирован. Но, по-моему, я очень хорошо бил по мячу. По игре я могу извлечь много положительных моментов.

Полуфинал – хороший результат с учетом обстоятельств. Но я им не удовлетворен. Я всегда стремлюсь к максимуму – финалу и борьбе за трофей.

Но я рад за Сашу. Он заслужил первый «Шлем». Я буду за него болеть».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open