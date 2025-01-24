Джокович о выступлении на Australian Open: «По игре я могу извлечь много положительных моментов, но я неудовлетворен результатом»
Новак Джокович подвел итоги выступления на Australian Open.
Серб дошел до полуфинала, но снялся с него из-за травмы бедра.
«По-моему, я очень хорошо играл – лучше всего за последние 12 месяцев. Если бы я был физически здоров, у меня были хорошие шансы.
Конечно, сегодня мне бы не было просто, даже если бы я не был травмирован. Но, по-моему, я очень хорошо бил по мячу. По игре я могу извлечь много положительных моментов.
Полуфинал – хороший результат с учетом обстоятельств. Но я им не удовлетворен. Я всегда стремлюсь к максимуму – финалу и борьбе за трофей.
Но я рад за Сашу. Он заслужил первый «Шлем». Я буду за него болеть».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Джоковича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем