Зверев третий раз вышел в финал «Большого шлема». Оба предыдущих он проиграл в пяти сетах
Александр Зверев прошел в финал Australian Open на отказе Новака Джоковича.
Серб снялся, проиграв первый сет на тай-брейке.
27-летний немец третий раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». На US Open-2020 он уступил Доминику Тиму, ведя 2:0 по сетам, на «Ролан Гаррос»-2024 – Карлосу Алькарасу, ведя 2:1 по сетам.
За титул Зверев сыграет с Янником Синнером или Беном Шелтоном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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