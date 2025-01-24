Зверев третий раз вышел в финал «Большого шлема». Оба предыдущих он проиграл в пяти сетах

Александр Зверев прошел в финал Australian Open на отказе Новака Джоковича.

Серб снялся, проиграв первый сет на тай-брейке.

27-летний немец третий раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». На US Open-2020 он уступил Доминику Тиму , ведя 2:0 по сетам, на «Ролан Гаррос»-2024 – Карлосу Алькарасу , ведя 2:1 по сетам.

За титул Зверев сыграет с Янником Синнером или Беном Шелтоном.