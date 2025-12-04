1

Мама Циципаса о его травме спины: «Он долго жил и играл с этой проблемой»

Мама Циципаса рассказала, как ее сын справляется с травмой спины.

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала о проблемах сына со спиной.

– Что сейчас происходит со Стефаносом в плане здоровья?

– Если говорить о последнем годе, который он завершил досрочно, то у него проблемы со спиной. Он был у врача, который специализируется именно на его повреждении, и тот посоветовал ему пойти в отпуск и не продолжать сезон турниром в Афинах – хотя этот турнир был у него в планах в первую очередь.

Проблему удалось решить без хирургического вмешательства. Степу это очень порадовало – он к тому моменту уже так устал, что был готов даже на операцию.

На данный момент у него нет активных физических нагрузок. Он делает определенную гимнастику, которая направлена на поддержание нормального состояния. Только в начале декабря, когда начнется подготовка к следующему сезону и серьезные нагрузки, мы поймем, действительно ли он решил проблему с травмой.

Сейчас он не испытывает дискомфорта. Это уже радует, потому что до этого у него даже в обычной жизни был дискомфорт из-за спины.

– Это та же травма, которая возникла в 2023-м? На итоговом и после него?

– Да, та же. Он долго жил и играл с этой проблемой.

– По ходу сезона проблему не получалось решить, потому что был неправильный диагноз? Или неправильное лечение?

– Ему нужно было попасть к нашему конкретному специалисту, а мы пытались облегчить неприятные ощущения через физиопроцедуры, обогащение кислородом. Только после лечения в Мюнхене произошел сдвиг.

– Что там за врач? Кто его посоветовал?

– Кто его только не советовал. Из теннисистов, например, Джокович. По дороге туда мы встретились с [бывшим футболистом] Лотаром Маттеусом – и он тоже сказал: «Ребята, вам к нему».

Врача зовут Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт. Удивительно, но недавно они со Степой совершенно случайно снова встретились, когда отдыхали в одном месте в Намибии. 

– Сейчас есть понимание, из-за чего эта проблема возникла?

– Мы подозреваем, что частично предпосылки врожденные. Нам врач объяснил, что у него есть особенности строения.

Подозреваем, что частично дело в неправильном движении на подаче. Он немного заваливается влево.

В итоге получилось так, что хрящ, через который проходит нерв, был постоянно воспален и давил на нервный проход. Смысл лечения был в том, чтобы этот хрящ подсушить, чтобы воспаленная оболочка вернулась в должное состояние, – сказала Сальникова в интервью Спортсу’’. 

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

