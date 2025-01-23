У Соболенко не будет ни одной соперницы из топ-10 на Australian Open
У Арины Соболенко не будет матчей с соперницами из топ-10 на Australian Open.
В финале первая ракетка мира встретится с 14-й ракеткой мира Мэдисон Киз. Самой высокорейтинговой соперницей на этом турнире для белоруски оказалась №12 Паула Бадоса, которую она победила в полуфинале.
На пути к финалу Соболенко также обыграла №81 Слоан Стивенс, №54 Джессику Бусас Манейро, №42 Клару Таунсон, №15 Мирру Андрееву и №27 Анастасию Павлюченкову.
Опубликовано: Алёна Майорова
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