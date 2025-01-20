Матч Синнера и Руне прервали, потому что итальянец подачей сломал сетку

Янник Синнер сломал сетку во время матча с Хольгером Руне.

В начале четвертого сета после его подачи сломалось крепление, которым внизу фиксируется сетка.

Работникам стадиона пришлось полностью менять крепление. У них не получалось просто вкрутить новую петлю, потому что сломался дюбель, вставленный в корт.