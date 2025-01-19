Киз о том, что зрители освистали Коллинс: «Я понимала, что будет происходить, была к этому готова»
Мэдисон Киз высказалась о поведении болельщиков на матче с Даниэль Коллинс.
Она обыграла Коллинс в четвертом круге Australian Open (6:4, 6:4), зрители освистали ее соперницу перед матчем.
«Думаю, я понимала, что будет происходить, но да, болельщики больше поддерживали меня, чем Даниэль.
Думаю, они это ясно дали понять с самого начала.
Я рада, что смогла сконцентрироваться на себе и показать неплохой теннис.
Да, я думаю, это можно было ожидать, это единственное, что я точно знала [о нашем матче]. Но повторюсь, я просто рада, что этого ждала и была готова.
Я просто старалась делать все что могу со своей стороны».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: thetennisgazette.com
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