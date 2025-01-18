Коллинс о конфликте со зрителями: «Никто не пострадал. Может быть, чьи-то чувство ранили»

Даниэль Коллинс прокомментировала конфликт с австралийскими болельщиками.

В четверг она провоцировала их после победы над Дестани Айявой, а сегодня ее освистали во время выхода на корт .

После поражения от Мэдисон Киз ее спросили, готова ли она помириться с болельщиками.

«Это им решать. Как будет, так и будет. Никто не пострадал (смеется). Может быть, чьи-то чувство ранили. Кто-то из зрителей обиделся на то, на что не стоило обижаться.

Люди слишком серьезно относятся к жизни. И мне говорили, что средний возраст теннисного зрителя – 65 лет. Думаю, нам нужно добавлять шоу в игру, шутить, смеяться.

У меня не очень большое эго. Мне наплевать, что обо мне пишут. Мне плевать, что какой-то парень, живущий в подвале, пишет в интернете. Я просто хочу веселиться, наслаждаться жизнью.

Все друзья в туре знают, что я просто с юмором отнеслась к ситуации. Всем не угодишь. Самое важное – что думают друзья и родные.

И никто не пострадал».