Коллинс о конфликте со зрителями: «Никто не пострадал. Может быть, чьи-то чувство ранили»
В четверг она провоцировала их после победы над Дестани Айявой, а сегодня ее освистали во время выхода на корт.
После поражения от Мэдисон Киз ее спросили, готова ли она помириться с болельщиками.
«Это им решать. Как будет, так и будет. Никто не пострадал (смеется). Может быть, чьи-то чувство ранили. Кто-то из зрителей обиделся на то, на что не стоило обижаться.
Люди слишком серьезно относятся к жизни. И мне говорили, что средний возраст теннисного зрителя – 65 лет. Думаю, нам нужно добавлять шоу в игру, шутить, смеяться.
У меня не очень большое эго. Мне наплевать, что обо мне пишут. Мне плевать, что какой-то парень, живущий в подвале, пишет в интернете. Я просто хочу веселиться, наслаждаться жизнью.
Все друзья в туре знают, что я просто с юмором отнеслась к ситуации. Всем не угодишь. Самое важное – что думают друзья и родные.
И никто не пострадал».
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